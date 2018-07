Putin erklärte während der Pressekonferenz in Helsinki, US-Geheimdienste hätten dabei geholfen 400 Millionen Dollar illegal erwirtschafteter Gewinne aus Russland an die Clinton-Kampagne zu transferieren.

Wladimir Putin hat während der gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Trump in Helsinki, Finnland, eine explosives Statement gemacht gemacht, als er sagte, dass 400 Millionen Dollar illegal erwirtschafteter Profite an die Clinton-Kampagne geflossen seien, und zwar von Mitarbeitern des in den USA geborenen britischen Finanziers Bill Browder. Dieser wiederum war zuvor einer der größten ausländischen Portfolio-Investoren in Russland gewesen. An dem Plan beteiligt waren laut Putin Mitglieder der US-Geheimdienste, die „diese Transaktionen begleiteten und abwickelten“.

Browder machte in den neunziger Jahren Milliarden in Russland. Im Dezember verurteilte ein Moskauer Gericht Browder in Abwesenheit wegen Steuerhinterziehung zu neun Jahren Haft, während er in einem separaten Fall bereits im Jahr 2013 ebenfalls der Steuerhinterziehung für schuldig befunden worden war. Putin beschuldigte Browders Mitarbeiter, illegal mehr als 1,5 Milliarden Dollar zu verdient zu haben, ohne Steuern in Russland zu zahlen, bevor er 400 Millionen Dollar an die Clinton-Wahlkampagne sandte.

Nachdem er angeboten hatte, Robert Müllers Team angeboten hatte einen Sonderberater für ihre Untersuchung nach Russland zu entsenden – vorausgesetzt, dass es eine gegenseitige Absprache mit dem russischen Geheimdienst geben könnte, in den USA nachzuforschen.

Weiter sagte Putin:

„Zum Beispiel können wir in diesem speziellen Fall die Affäre um Mr. Browder erwähnen. Geschäftsfreunde von Mr. Browder haben in Russland über 1,5 Milliarden Dollar verdient und sie haben weder in Russland noch in den USA Steuern bezahlt, und trotzdem hat das Geld das Land verlassen. Die Summe wurde in die Vereinigten Staaten transferiert. Sie schickten eine riesige Menge Geld, 400.000.000 Dollar, als Beitrag zur Kampagne von Hillary Clinton. Nun, das ist ihr persönlicher Fall.“

Der Beitrag selbst wäre legal gewesen, aber die Art, wie das Geld verdient wurde, war illegal. Wir haben guten Grund zu der Annahme, dass einige US-Geheimdienstbeamte diese Transaktionen begleitet und geleitet haben. Wir haben also ein Interesse daran, sie zu hinterfragen.

