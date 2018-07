Militärische Kooperation USA und Russland (Deutsche Wirtschafts Nachrichten)

Im Zusammenhang mit der militärischen Kooperation zwischen den USA und Russland, die vor allem den Syrien-Konflikt betrifft, hat der US-Kongress vorgeschlagen, den National Defense Authorization Bill um ein weiteres Jahr, also bis Ende 2019, zu verlängern. Dieser Vorschlag wurde im Juni im „Committee on Armed Services”, ein Ausschuss des US-Senats, eingebracht. Vorsitzender des Ausschusses ist der US-Republikaner John McCain.

Der National Defense Authorization Bill umfasst unter anderem: „Verbot militärischer Zusammenarbeit mit Russland (…) Verbot der Anerkennung der Aufnahme der Krim in die Russische Föderation (…) Zurückhaltung der Finanzierung für Flugzeuge und Sensoren des Open-Skies-Vertrags, bis Russland erneut den Vertrag einhält und andere Schritte unternimmt, einschließlich der Auslieferung russischer Staatsangehöriger, die während der Wahlen 2016 wegen ihrer Handlungen gegen die Vereinigten Staaten angeklagt wurden.”

Dem Gesetz zufolge, das nach wie vor gilt, ist eine militärische Kooperation zwischen Russland und den USA verboten. Trotzdem haben beide Regierungen „militärische Kommunikationskanäle” eingerichtet, um Zusammenstöße im Luftraum Syriens zu verhindern.

(Aus: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/07/17/syrien-zieht-schwere-waffen-von-grenze-zu-israel-ab/ )

