Einen blitzschnellen Hitlergruß ultra-nationalistischer ukrainischer Soldaten kann man auch schon mal als Begrüßung oder Heranwinken missverstehen

Так что это такое???

Он такси ловит???🤣🤣🤣 pic.twitter.com/WXz719wW9Y — Злой Миха (@ZloY_Miha) 12. Juli 2018

Ein für eine medizinische Behandlung nach Deutschland überstellter ukrainischer Soldat zeigt am Flughafen den Hitlergruß.

https://de.sputniknews.com/politik/20180718321612452-deutsche-welle-nazigruss-sacharowa/

https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1396791/aufregung-um-video-hitlergruss-vom-krankenlager

Denis Mikerin von der Russischen Botschaft in Deutschland schreibt bei Facebook: / · Peter Limbourg, Intendant der #DeutscheWelle, im Interview dem Tagesspiegel:

„Die Objektivität liegt natürlich immer auch im Auge des Betrachters. Es ist immer ein Bemühen um die Wahrheit, im ukrainischen wie im russischen Dienst. Wir haben eine enorm hohe Glaubwürdigkeit bei unseren Nutzern. 96 Prozent unserer Nutzer halten die DW für glaubwürdig oder sehr glaubwürdig…“ Angesichts dessen, was sollen dann die 96 Prozent der Nutzer von diesem Video auf DW halten? Das Thema Nationalismus in der #Ukraine ist besonders sensibel, aber auch noch sehr aktuell. Die Tragödie in Odessa vom 2.Mai 2014, wobei 42 Menschen in dem von Nationalisten in Brand gesetzten Gewerkschaftshaus ums Leben kamen, zeigt deutlich, was passiert, wenn dieser wilde Hass gegen eigene Landsleute ausbricht. Natürlich wird man es nie gestehen, dass ein Nazi-Gruß im Video gezeigt wird. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass mehrere freiwillige Kampfeinheiten, die sich 2014 beim Aufbruch des Konflikts in der Ostukraine etabliert hatten und ihre ultra-nationalistischen Stimmungen nicht verheimlichen, jetzt den regulären ukrainischen Streitkräften zugeordnet sind. Ob so ein Verhalten der auf dem Deutschen Boden behandelten ukrainischen Soldaten, mit der Deutschen Gesetzgebung im Einklang steht, ist äußerst fragwürdig. Im Hinblick auf die jüngsten Debatten hier über die Notwendigkeit der dringenden Massnahmen gegen Rechtsextremismus hätte man sich auch dazu äußern können, zwar auf verschiedensten Ebenen.

