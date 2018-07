Das israelische Parlament entzieht Ministerpräsident Netanjahu die Vollmacht für Kriegserklärung ohne Zustimmung des Kabinetts

Das israelische Parlament hat die dem Ministerpräsidenten Netanyahu Ende April erteilte Vollmacht für eine Kriegserklärung ohne Zustimmung des Kabinetts, wieder entzogen.

Das Gesetz wurde am Dienstag mit 77 Ja-Stimmen gegen 16 Nein-Stimmen verabschiedet, demzufolge ist eine Kriegserklärung durch Benjamin Netanyahu nur mit Zustimmung des Kabinetts möglich, berichtet die Times of Israel.

Die Knesset hat die Vollmacht für Netanyahu zur Kriegserklärung aufgehoben, wegen der Besorgnis vieler Abgeordneter über die jüngsten Spannungen im Gazastreifen und auf den besetzten Golanhöhen.

Trotz Einwänden der Fachausschüsse erteilte das Parlament Netanyahu im April 2018 eine Vollmacht zur Kriegserklärung gegen Gaza in Notsituationen auch ohne die Zustimmung des Kabinetts.

Die jüngsten Luftangriffe der israelischen Armee auf Ziele im Gazastreifen gelten als die heftigsten Luftangriffe seit dem Gaza-Krieg 2014.

