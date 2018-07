„Putin reibt sich die Hände“: Internationale Reaktionen zum Treffen zwischen Putin und Trump

Das Präsidententreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki warf bereits im Vorfeld seine Schatten voraus. Auch im Nachhinein erhitzt der Gipfel der beiden Staatenlenker die transatlantischen Gemüter. Manche werfen Trump gar „Hochverrat“ vor.

Bis vor wenigen Jahren galt ein Gipfeltreffen zwischen zwei der wichtigsten globalen Staatsoberhäupter als notwendige diplomatische Pflichterfüllung und nicht als Frage des Ob, sondern des Wann. Doch diese Zeiten sind vorbei. Bereits im Vorfeld des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Präsidenten des Russischen Föderation, Wladimir Putin, schwappten sorgenvolle Unkenrufe quer über den Atlantik. Würde Putin Trump über den Tisch ziehen? Würden die beiden „Machtpolitiker“ über die Köpfe der Europäer hinweg Entscheidungen fällen?

