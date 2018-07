Aufforderung zum Militärputsch gegen Trump?

Kurz nachdem der ehemalige CIA-Direktor John Brennan die gemeinsame Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als „Verrat“ bezeichnet hatte, twitterte der US Kongressabgeordnete Steve Cohen (Demokratische Partei): „Wo bleibt das Militär? Der Oberbefehlshaber [der US-Präsident Anm. dp] befindet sich in den Händen unseres Feindes!“

Da dies bei einigen wohl als Aufforderung zu einem Militärputsch gegen Trump ankam, ruderte er nach einigen Stunden zurück und beteuerte, so habe er sich nicht gemeint. Eine Erklärung wie er es denn gemeint habe, blieb er schuldig.

Quelle: https://sputniknews.com/us/201807171066416360-dem-cohen-trump-military-coup/

