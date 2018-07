Analysen: Gipfel Trump/Putin

https://de.sputniknews.com/kommentare/20180717321594714-putin-trump-gipfel-usa-reaktion/

Panik in USA: Trump „verrät“ Vaterland und erhält Einfluss-Instrument von Putin

Das Gipfeltreffen in Helsinki sollte schon deshalb stattfinden, um die Reaktion westlicher Politiker, Experten und sonstiger Medienarbeiter genießen zu können. Wie man der Panik und dem Hass entnehmen kann, ist das Zusammentreffen zwischen Trump und Putin wohl gelungen.

Zuvor hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow auf die Frage, wie das Treffen Putins und Trumps verlief, geantwortet, dass die Gespräche „einfach klasse“ verlaufen seien. Zur selben Zeit riefen Vertreter des amerikanischen politischen Establishments zu einem Militärputsch und Sturz des „Verräters Trump“ auf.

So schrieb beispielsweise Kongressmitglied Steve Cohen auf Twitter: „Wo sind unsere Militärs? Der Oberbefehlshaber ist in Händen des Feindes!“

Der ehemalige CIA-Chef John Brennan äußerte Folgendes: „Die Pressekonferenz von Donald Trump in Helsinki ist sogar mehr als ein ‚ernsthaftes Verbrechen‘ (für ein Amtsenthebungsverfahren — Anm. d. Red.). Das war ein wahrer Landesverrat. Die Kommentare Trumps waren nicht einfach nur imbezil. Sie spielen Putin in die Hände. Republikanische Patrioten, wo seid ihr?“ (…)

Russlands „Wahleinmischung“: Trump lenkt ein und verweist auf „Versprecher“

Nach der heftigen Kritik an seiner Aussage auf dem gemeinsamen Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Helsinki hat US-Staatschef Donald Trump nun einen Rückzieher gemacht. Er versicherte, dass er den US-Geheimdiensten vertraue, und erklärte seine Worte bei der Pressekonferenz mit einem „Versprecher“.

Trump sagte am Dienstag vor Journalisten im Oval Office, er stimmte dem Schluss der US-Geheimdienste zu, wonach Russland sich 2016 in die Präsidentschaftswahl eingemischt habe.

Zugleich betonte er aber, die russischen Aktivitäten hätten keinen Einfluss auf das Wahlergebnis gehabt. Seine Administration werde zudem „aggressiv daran arbeiten“, die Kongresswahlen 2018 vor solchen Angriffen zu schützen. (…)

Die USA können neue Sanktionen gegen Russland verhängen, wenn der Kongress es für nötig hält. Dies erklärte laut Reuters der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, am Dienstag.

„Russland ist ein gefährlicher Staat, der unsere Interessen und Werte nicht teilt“, äußerte er und fügte hinzu, dass er „mit neuen Einschränkungsmaßnahmen mehr als glücklich sein wird“.

Ryan betonte zudem, dass es Moskau diesmal nicht gelingen werde, der Bestrafung für die Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 auszuweichen. „Wollen wir doch maximal konkret sein: Russland hat sich in unsere Wahlen eingemischt“, so Ryan. (…)

Gipfel in Helsinki verschiebt „heißen“ Krieg um viele Jahre – Politiker

Das russische Verteidigungsministerium ist dazu bereit, die beim Gipfeltreffen der Präsidenten Russlands und der USA erzielten Vereinbarungen im internationalen Sicherheitsbereich in die Tat umzusetzen, sagte der amtliche Sprecher der Behörde, Generalmajor Igor Konaschenkow.

Es sei geplant, engere Kontakte mit amerikanischen Kollegen auf der Ebene der Generalstäbe sowie über andere Kanäle herzustellen, so Konaschenkow. Es gehe unter anderem darum, den Vertrag zur Verringerung strategischer Waffen (START) und das Zusammenwirken in Syrien zu verlängern, fügte er hinzu.

Der russische Präsident hat seinem amerikanischen Amtskollegen bei dem Treffen in Helsinki versichert, dass Moskau bereit sei, den START-Vertrag zu verlängern. Es sei jedoch erforderlich, Details dazu zu besprechen.

Die beiden Gesprächspartner haben sich auch auf eine Zusammenarbeit beim Syrien-Problem geeinigt. Wie Trump betonte, könnten dadurch Hunderttausende Menschenleben gerettet werden. (…)

Gipfeltreffen in Helsinki im Schatten des US-Wahlkampfes – Russlandexperte

Laut Peter Schulze, Russland-Experte von der Georg-August-Universität Göttingen, kann man Trump Glauben schenken, dass er Interesse an der Verbesserung der Beziehungen der USA zu Russland hat.

Zwar stehe er unter Anklage, dass sein Wahlkampf und seine Präsidentschaft durch das Eingreifen von außen mit begünstigt worden sei, sagte der Politologe im Interview mit Sputnik-Korrespondent Nikolaj Jolkin, jedoch wolle Trump die russisch-amerikanischen Beziehungen in eine Art von pragmatischer und moderater Koexistenz überführen. „Das ist ein Novum und wird in den USA bekämpft.“

Der US-Präsident habe völlig Recht, so Schulze, zu behaupten, „dass die bisherigen Beziehungen, eigentlich seit der Clinton-Zeit, inklusive der beiden Bush-Perioden, nie richtig funktioniert haben. Das wird in erster Linie von der Demokratischen Partei bekämpft, aber auch von den Medien und Experteninstitutionen, die sich immer von der These leiten lassen, dass die USA die einzige legitime globale Großmacht seien. Das scheint sich in der Trump-Administration abgeschwächt zu haben.“

Daher gebe es, meint der Russlandexperte, ein ehrliches Interesse vonseiten Trumps, hier zu einem Durchbruch zu gelangen.

„Er hat aber keine großen Konzeptionen für eine amerikanische globale Politik. Er ist ein Innenpolitiker und stellt das Primat der Innenpolitik an oberste Stelle. Deswegen dieses ,America first‘. Das bezieht sich nicht auf eine geopolitische Übermacht und Suprematstellung der USA in der Weltpolitik, sondern auf die Reparatur des ökonomischen, sozialen und politischen Innenlebens der USA. Das ist Trumps Ziel, und dazu braucht er eine bestimmte Ruhe, und diese Ruhe bekommt er mit den Europäern und vor allen Dingen mit den Russen.“

Putin habe Russland dagegen auf die internationale Bühne zurückgeführt, fährt der Politikwissenschaftler fort, und dort verankert: „Da ist völlig klar – ob der Westen es goutiert oder nicht –, dass es in den internationalen Krisensituationen von Nordkorea bis zum Nahen Osten keinen Weg an Moskau vorbei gibt. Diese außenpolitische Aufgabe hat die Putin-Administration in den letzten Jahren erfüllt, aber was sie nicht erfüllt hat, ist, die wirtschaftliche und technologische Innovation Russlands voranzutreiben. Hier sind die Interessen von Trump und von Putin ähnlich.“ (…)

