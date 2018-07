Trump-Tweet: „Dummheit der USA ist schuld an schlechten Beziehungen zu Russland“

https://deutsch.rt.com/international/72998-trump-tweet-dummheit-usa-sind-schuld-an-schlechten-beziehungen-zu-russland/ 16.07.2018



In einem Tweet kurz vor dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin macht US-Präsident Donald Trump die USA für die schlechten Beziehungen zu Russland verantwortlich. Jahrelange Dummheit habe Verschlechterungen zwischen beiden Länder bewirkt.

Zudem sprach Trump im Zusammenhang mit Russland von einer „manipulierten Hexenjagd“.

Im Wortlaut schreibt Trump in seinem Tweet: „Unsere Beziehung zu Russland war niemals schlimmer, dank jahrelanger US-Dummheit, und jetzt noch die abgekartete Hexenjagd!“

Live: Vier-Augen-Gespräch zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin

16.07.2018 • 13:01 Uhr Das mit Hochspannung erwartete Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Putin in Helsinki ist das erste bilaterale Treffen, seit Trump im Amt ist. Bevor es jedoch zum offiziellen bilateralen Teil übergeht, wird zunächst ein Gespräch unter vier Augen zwischen beiden Staatschefs stattfinden. Wir übertragen das Treffen mit deutscher Simultanübersetzung.

Hier: https://deutsch.rt.com/live/73010-live-vier-augen-gesprach-zwischen/

