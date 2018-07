Friedensaktivisten dringen in deutschen Luftwaffenstützpunkt in Büchel ein, auf dem US-Atombomben lagern.

Am Sonntag, dem 15. Juli 2018, durchschnitten 18 Menschen aus vier verschiedenen Ländern Zäune, um den deutschen Luftwaffenstützpunkt Büchel zurückzuerobern, auf dem etwa 20 US-Atombomben stationiert sind. Sechs der Aktivisten kamen aus den USA, sieben aus Deutschland, vier aus den Niederlanden und einer aus England.

Die Friedensaktivisten schnitten durch den Stacheldrahtzaun und einige andere Zäune und mehrere schafften es bis auf die Landebahn des Luftwaffenstützpunkts. Drei der Aktivisten gingen zu einem Atomwaffenbunker und kletterten auf die Anhöhe, wo sie eine Stunde lang unentdeckt blieben. Alle 18 wurden schließlich von Soldaten aufgefunden und an die deutsche Polizei übergeben. Ihre Personalien wurden überprüft und nach mehr als 4 Stunden konnten sie die Luftwaffenbasis verlassen.

Diese Aktion war Teil der internationalen Aktionswoche während der 20-wöchigen Proteste der deutschen Kampagne „Büchel ist überall! Atomwaffenfrei jetzt! ‚. Die Kampagne fordert den Abzug von Atomwaffen aus Deutschland, die Annullierung der bevorstehenden nuklearen Modernisierung und die Einhaltung internationaler Verträge.

Auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel stehen auch deutsche Piloten bereit, um Tornado-Kampfflugzeuge zu fliegen , die mit US-B-61-Atombomben bewaffnet sind. Und sie könnten die Atombomben auf Befehl von US-Präsident Donald Trump sogar gegen Ziele in oder in der Nähe von Europa einsetzen.

Diese „nukleare Teilung“ innerhalb der NATO verletzt den Nichtverbreitungsvertrag für Nuklearwaffen, der es Deutschland nicht erlaubt, Atomwaffen aus anderen Ländern zu übernehmen, und er verbietet den USA, ihre Atomwaffen mit Nicht-Atomwaffenstaaten zu teilen. Die Aktivisten fordern von ihren Regierungen, dass sie den neuen UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen vom 7. Juli 2017 unterzeichnen, der von 122 UN-Mitgliedern unterstützt wird.

„Ziviler Ungehorsam ist oft notwendig, um wichtige Veränderungen durchzusetzen, etwa um die Abschaffung der Sklaverei, das Wahlrecht der Frauen und die Bürgerrechtsbewegung zu ermöglichen“, sagte John LaForge, Co-Direktor der Friedensgruppe Nukewatch aus dem US-Bundesstaat Wisconsin, die dabei halfeine 9-köpfige US-Delegation für den Protest in Deutschland zu organisieren.

Die gewaltfreie Kampagne ist Teil des ICAN-Netzwerks, das 2017 den Friedensnobelpreis erhalten hat, und kürzlich gewaltfreie direkte Aktionen auf nuklearen Stützpunkten forderte, um mehr Länder dazu zu drängen, den Vertrag zu unterzeichnen. Der niederländische Aktivist Frits ter Kuile sagte: „Meine Motivation ist das Gebot, seine „Feinde“ zu lieben, und die Nürnberger Prinzipien zu beachten, die besagen, dass jeder für die Verbrechen verantwortlich ist, die seine Regierung begeht. Wir haben die Pflicht, die Zäune, die die nukleare Massenvernichtung schützen, niederzureißen und das Land für die Menschen und ihre wirklichen Bedürfnisse zurückzugewinnen „.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge