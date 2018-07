Die israelische Luftwaffe hat am Wochenende schwere Angriffe auf den abgeriegelten Gazastreifen geflogen. Die Angriffe begannen in der Nacht zum Samstag und wurden auch am Sonntag noch fortgesetzt.

https://www.jungewelt.de/artikel/336013.eskalation-im-gazastreifen.html

