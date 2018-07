1. Internationale Konferenz gegen Militärstützpunkte der USA und der NATO – Dublin, Irland vom 16. bis 18. November 2018

Liebe Freunde des Friedens auf der ganzen Welt.

Wir sind zutiefst besorgt über die wachsende Kriegsgefahr.

Die zunehmend aggressiven und expansionistischen Aktionen der Machtblöcke der USA und der NATO verletzen das Völkerrecht und die souveränen Rechte aller Nationen. Die anhaltenden Kriege im Nahen Osten, das zunehmende Wettrüsten, das die Staatshaushalte immens belastet, eine kriegerische Sprache, welche vermehrt an die Stelle diplomatischer Verhandlungen tritt, wirtschaftliche Krisen, die ein Land nach dem anderen ergreift, sowie die Zerstörung der globalen Umwelt durch Kriege und masslose Ausbeutung und die Auswirkungen dieser Politik auf die öffentliche Gesundheit, haben in ihrer Konsequenz zu Krisen geführt, die, wenn sie nicht von der Bevölkerung bekämpft werden, zu unvorstellbaren Katastrophen und Kriegen führen können.

Keiner von uns kann diesen Wahnsinn allein innerhalb unserer nationalen Grenzen aufhalten. Weltweit müssen Friedenskräfte zusammenkommen um die Millionen in unseren Ländern und auf der ganzen Welt für den Frieden mobilisieren. Wir können und sollten nicht zulassen, dass mögliche Differenzen in anderen Fragen uns trennen. Wir müssen uns für den Frieden vereinigen!

Auf der Grundlage unseres gemeinsamen Verständnisses haben wir eine Globale Kampagne gegen Militärbasen der USA und der NATO initiiert und laden Sie und Ihre Organisation, die als Stimme Ihres Volkes für den Frieden und die nationale Souveränität anerkannt ist, ein, sich dieser neuen globalen Kampagne anzuschließen und unsere globale Einheitserklärung zu unterzeichnen. Es ist unsere aufrichtige Hoffnung, dass Sie diese Einladung annehmen und sich an unseren weltweiten Bemühungen beteiligen werden, allen Formen von Krieg und Aggression gegen souveräne Nationen entgegenzutreten.

Um der Global Campaign Against US / NATO Military Bases beizutreten, unterzeichnen Sie bitte unsere globale Einheitserklärung: http://NoUSNATOBases.org

Jetzt hat die Globale Kampagne gegen die Militärstützpunkte der USA und der NATO zum ersten Mal eine große Anzahl prominenter Organisationen aus den Bereichen Frieden, Gerechtigkeit und Umwelt aus über 50 Ländern – aus Afrika, dem amerikanischen Kontinent, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien zusammengeführt – die sich in einer globalen Kampagne zusammengeschlossen haben, um alle US / NATO Militärstützpunkte zu schließen, die sich in mehr als 170 Länder der Welt ausgedehnt haben.

Es gibt vier Möglichkeiten, wie Sie die Konferenz unterstützen können.

Die erste internationale Konferenz gegen Militärstützpunkte der USA und der NATO vom 16. bis 18. November 2018 wird in der historischen Liberty Hall, Dublin, Irland, dem ehemaligen Sitz der irischen Bürgerarmee, stattfinden. Wir schätzen, dass die Konferenz etwa $ 40.000 kosten wird, von denen wir einige durch Anmeldegebühren zurückbekommen werden. Ein guter Teil davon wird für die Simultanübersetzung, Raummiete, Live-Video-Streaming der Konferenz, Essen und Reisekosten sein.

Wir zählen auf Sie und Ihre Organisation, um diese historische Konferenz möglich zu machen.

Hier sind vier Möglichkeiten, wie Organisationen und Einzelpersonen helfen können:

Durch einen großzügigen Spendenbeitrag

Registrieren Sie sich für die erste internationale Konferenz gegen Militärstützpunkte der USA und der NATO

Unterstützung der Dublin International Conference

Durch das Schalten einer Anzeige für Ihre Organisation im Konferenzprogrammbuch.

Um aktuelle Informationen zur Konferenz zu erhalten oder einen finanziellen Beitrag zu leisten, besuchen Sie bitte unsere Website unter: http://NoUSNATOBases.org

Sie können uns auch per E-Mail kontaktieren:

contact@NoUSNATOBases.org

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und Teilnahme.

Gründungsorganisationen:

Allianz für Frieden und Neutralität – Peace and Neutrality Alliance (PANA), Irland

Roger Cole, Präsident • Ed Horgan, Internationaler Sekretär • John Lannon, National Executive Mitglied

Koalition gegen US-fremde Militärstützpunkte, USA

Koordinationskomitee: Bahman Azad (Koordinator), US-Friedensrat • Ajamu Baraka, Black Alliance for Peace • Medea Benjamin, CODEPINK • Leah Bolger, World BEYOND War • Bernadette Ellorin, BAYAN-USA • Sara Flundern, International Action Center • Bruce Gagnon, Globales Netzwerk gegen Waffen und Atomkraft im Weltraum • James Patrick Jordan, Bündnis für globale Gerechtigkeit • Tarak Kauff, Veteranen für den Frieden • Joe Lombardo, Vereinigte Nationale Antikriegskoalition • Alfred L. Marder, US-Friedensrat • Kevin Martin, Peace Action • Nancy Preis, Internationale Frauen-Liga für Frieden und Freiheit – US-Sektion • Alice Slater, Nuclear Age Peace Foundation • David Swanson, World BEYOND War • Ann Wright, Veteranen für den Frieden, CODEPINK • Kevin Zeese, Popular Resistance

Sponsoring-Organisationen:

• World Peace Council (WPC) • Movimiento Cubano por la Paz y la Soberania de los Pueblos (MOVPAZ) — (Cuba) • Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (CEBRAPAZ) — (Brazil) • Stop the War Coalition — (UK) • Okinawa Peace Action Center — (Japan) • Japan Peace Committee — (Japan) • Gangjeong International Team — (Jeju, South Korea) • Conselho Português para a Paz e Cooperação — (Potugal) • Belgrade Forum for a World of Equals — (Serbia) • Peace Committee of Turkey — (Turkey) • Cyprus Peace Council — (Cyprus) • Greek Committee for International Detente and Peace (EEDYE) — (Greece) • Philippine Peace & Solidarity Council (PPSC) — (Philippines) • Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN — (Spain) • Palestinian Committee for Peace and Solidarity — (Palestine) • Canadian Peace Congress — (Canada) • Lebanese Peace Council — (Lebanon) • Peace and Solidarity Committee in Israel — (Israel) • Czech Peace Movement — (Czech Republic) • South African Peace Initiative — (South Africa) • German Peace Council — (Germany) • All India Peace and Solidarity Organization — (India) • Nepal Peace & Solidarity Council — (Nepal) • Swiss Peace Movement — (Switzerland) • British Peace Assembly — (Britain) • International Action for Liberation (INTAL) — (Belgium) • International League of Peoples Struggle — (Netherlands) • Comitato Contro La Guerra Milano (CCLGM — (Italy)

