USA wollen Iran durch Proteste und bewaffnete Unruhen von innen brechen (RT Deutsch)

Nach dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran, fährt Washington nun eine Destabilisierungsmaschinerie gegen die iranische Regierung auf. Das Ziel ist ein Regimewechsel. Innenpolitische Probleme in Form von Demonstrationen und bewaffneten Aufständen sollen helfen.

von Ali Özkök

RT Deutsch hat mit Mohammad Haschemi gesprochen. Er ist Politikanalyst und ehemaliger Chefredakteur des staatlichen iranischen Auslandsfernsehsenders PRESS TV. Außerdem arbeitete Haschemi bei verschiedenen Stationen für die Tehran Times, al-Alam News und die iranische Wirtschaftszeitung Financial Tribune.

weiterlesen:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/72983-exklusiv-interview-usa-wollen-iran-von-innen-brechen/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge