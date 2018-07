US-Publizist Dr. Paul Craig Roberts über die vor dem Treffen Trumps mit Putin in US-Medien betriebene Hetze gegen Russland.

Vor dem Zusammentreffen Trumps und Putins malen die sich prostituierenden US-Medien ein möglichst negatives Bild von Russland und seinem Präsidenten……. haben Putin in einen bösartigen Supermann verwandelt, der nicht nur westliche Wahlergebnisse manipulieren, sondern auch grund- und wahllos Menschen ermorden und den US-Präsidenten Trump nach seiner Pfeife tanzen lässt. Wer sonst könnte sich eine derart monströse Verschwörungstheorie ausdenken?

den ganzen Artikel hier lesen

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP10418_160718.pdf

