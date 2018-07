Kathrin Spoerr: Wir sind in die alte deutsche Angewohnheit zurückgefallen, uns Russland als moralisch minderwertiges Land vorzustellen. Zuletzt galt es sogar als Nation, die einer Fußball-WM unwürdig ist. Was für eine Hybris.

zum Artikel:

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article179280982/Fussball-WM-Deutschland-sollte-sich-moralisch-nicht-aufplustern.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge