Zweiwochenschrift Ossietzky: Vor 50 Jahren, kurz nach vier – Kampf gegen die Notstandsgesetze – von Horst Schäfer

Ich erinnere mich nicht, wer der Anrufer war, der mich vor fast genau 50 Jahren, so kurz nach 4 Uhr in der Früh, aus dem Bett klingelte mit der Nachricht: »Hansi Koller ist gestern fristlos entlassen worden – wir demonstrieren nachher vor Rockwell.«

Für mich wurde es einer der interessantesten Tage in meinen fast 18 Jahren journalistischer Tätigkeit in München. Ich erlebte in knapp acht Stunden eine immer stärker werdende Solidaritätsaktion, die einem wegen seines Kampfes gegen die Notstandsgesetze entlassenen kommunistischen Betriebsrat zu seinem Recht verhalf. Mit einer Fotoreportage konnte ich die Anatomie eines seltenen und sogar erfolgreichen politischen Streiks dokumentieren.

Es war der 29. Mai 1968.

weiterlesen:

http://www.ossietzky.net/13-2018&textfile=4431

