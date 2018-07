Karin Leukefeld zum Wiederaufbau in Syrien: Es fehlt an Facharbeitern (RT Deutsch)

Karin Leukefeld arbeitet bereits seit dem Jahr 2000 im Nahen Osten und kennt die Region sehr gut. Sie ist zudem die einzig offiziell akkreditierte deutsche Journalistin in Syrien. Seit 2010 verbringt Leukefeld mehrere Monate im Jahr vor Ort.

So bereist sie die verschiedenen Regionen und spricht Zivilisten, oppositionellen Kämpfern und Vertretern der Regierung. Beiträge von Leukefeld erscheinen in den Tageszeitungen Neues Deutschland und Junge Welt, außerdem ist sie als Korrespondentin aus Syrien für RT Deutsch tätig.

Seit Juni ist Leukefeld wieder in Deutschland, und erzählt im Gespräch mit Jasmin Kosubek vom Wiederaufbau in Syrien und den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen in der Region.

Siehe Interview: https://deutsch.rt.com/programme/der-fehlende-part/72852-karin-leukefeld-zum-wiederaufbau-in-syrien/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge