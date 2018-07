»Heil Hitler«: Polizisten unter sich Neuer Vorwurf gegen Berliner Staatsschützer im Fall Amri (junge Welt)

Im Zuge der Ermittlungen im Fall des mutmaßlichen islamistischen Attentäters Anis Amri richtet sich der Fokus auf den Umgangston der Berliner Kriminalpolizei. Ein Oberkommissar soll einem Vorgesetzten im Nazijargon mehrere Kurzmitteilungen geschrieben haben, wie am Donnerstag bekannt wurde. So habe der Beamte etwa eine SMS mit den Ziffern »88« als Abschiedsgruß versendet – eine szenetypischer Kode für »Heil Hitler«. Das geht aus einem polizeiinternen Vermerk hervor, der dem ARD-Magazin »Kontraste«, dem NDR und der Berliner Morgenpost vorliegt.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/335869.heil-hitler-polizisten-unter-sich.html

