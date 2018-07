EXKLUSIV: Kiew-Leaks – Oligarch packt aus über Poroschenko, Klitschko und Co. (Sputniknews)

Er ist der meistgesuchteste Mann der Ukraine und für Präsident Poroschenko Staatsfeind Nummer 1. Das schrieb die „Welt am Sonntag“ im April 2018. Alexander Onischenko war zwei Jahre die rechte Hand des ukrainischen Präsidenten und hat für ihn krumme Dinger gedreht. Sputnik traf den Oligarchen exklusiv im Exil zum geheimen Video-Interview.

Stefan Aust, der ehemalige Chefredakteur des Nachrichtenmagazins „Spiegel“, hat ein Gespür für spektakuläre Stories. Um den ukrainischen Oligarchen zu treffen, ist er extra nach Barcelona gereist. Vier Seiten war der „Welt am Sonntag“ diese Geschichte wert. Sputnik musste nicht ganz so weit fahren. Gerade ist die Geschichte von Alexander Onischenko in Buchform auf Deutsch, Englisch und Russisch erschienen: „Peter der Fünfte – Die wahre Geschichte des ukrainischen Diktators“. Onischenko präsentiert hier hochbrisantes Material, das tatsächlich am Thron des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko rütteln könnte. Abgesehen von der „WamS“-Story herrscht allerdings bisher Schweigen im deutschen Blätterwald.

https://de.sputniknews.com/politik/20180713321533863-oligarchen-ukraine-diktator-poroschenko/

