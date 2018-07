DAS HÜHNERSPIEL UND DIE VERRÜCKTEN EIER – „Flüchtlinge und Einwanderer“, Hauptursache für Streit – Berlin Bulletin Nr. 148, – 5. Juli 2018 Victor Grossman

Übersetzung aus dem englischen: LINK

Die Politiker in Deutschland haben letzte Woche das Hühner-Spiel gespielt und getestet, welche Partei, die christlich-demokratische Union CDU von Angela Merkel oder ihre bayerische „Schwesterpartei“, Horst Seehofer’s christlich-soziale Union, als erste einknicken würde.

Als nach dem Zweiten Weltkrieg neue Parteien gegründet wurden, wollte Bayern, Deutschlands als größter und lokalpatriotischster Staat, seine ganz eigene christliche Seele retten – mit Lederhosen, Dirndl, Alpenjodeln und vielen Kruzifixen. So bildete sich eine separate Partei, noch einige Grade weiter rechts als ihre große Schwester im übrigen Westdeutschland. Es war, als hätte Texas eine Lone-Star-Party, die fast überall mit der Republikanischen Partei identisch ist, aber nicht mit ihr identisch ist. Die beiden Geschwister (von denen keiner wirklich berechtigt ist) sollten in einer glücklichen Kombination, der „Union“, auskommen. Normalerweise haben sie es getan. Aber manchmal kam es zu Kollisionen, und dies schien die schlimmste zu sein. Die Medien streiten sich immer noch darüber, wer die Wahl getroffen hat.

Das Thema war „Flüchtlinge und Immigranten“, ein Hauptgrund für den Streit, seit Merkel 2015 die Türen für eine riesige menschliche Welle mit den Worten geöffnet hatte: „Das schaffen wir“. Zuerst wurden sie für eine humanitäre Botschaft gelobt (obwohl einige Zweifel an ihrer Motivation hegten), und diese Worte wandten sich mehr und mehr gegen sie, da die Begrüßungsmatte für die fast eine Million, die kam, zunehmend ausgefranst wurde. Weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung hatte die Begrüßung abgelehnt, aber ihre Zahl wuchs, da die meisten Medien, nachdem sie mitfühlende, barmherzige Oberflächlichkeiten rezitiert hatten, immer brutaler wurden, unter ständigem Druck auf jede von den Neuankömmlingen begangene Fehlhandlung.

Da es sich um junge Männer handelte, entwurzelt, oft nicht erzogen, aus Slums und in oft unfreundliche, sogar feindselige neue Umgebung geworfen, ohne Familien, oft ohne Arbeit oder Schulbildung in der neuen Sprache, wurden einige Verbrechen begangen. Nicht nur Revolverblätter wie die BILD-Zeitung, auch „anständig“ von der Regierung

betriebene Fernsehsender fokussierten sich über Wochen, sogar Monate auf solche Ereignisse, bis ins letzte Detail, während Berichte über Verbrechen begangen von „Bio-Deutschen“ (ein neues Wort), einschließlich Hassverbrechen gegen die Einwanderer, in der Regel kurz gescholten oder ignoriert wurden.

Und hier kam die junge Partei Alternative für Deutschland (AfD) ins Spiel. Zunächst hatte sie sich aus nationalistischer Sicht mit der Opposition gegen die Europäische Union auseinandergesetzt. Dann nahm die Partei den faschistischen Aufschrei über die „Islamisierung“ Deutschlands, die Scharia und terroristische Gefahren auf. Jetzt wird offen rassistischer Stress gemacht gegen die Einwanderer, die alles „übernehmen“ – ähnlich wie Latinos die USA „übernehmen“ sollen.

Moslems, selbst nach der Einwanderungswelle, zählen höchstens 5-6 Millionen (von insgesamt 83 Millionen in Deutschland) und ein großer Teil davon sind die Kinder oder Enkel von Arbeitern, die in den 1960er Jahren aus der Türkei kamen nachdem die Berliner Mauer den Zufluss von Ostdeutschen eindämmte. Aber der lange aufgebaute Hass auf „die anderen“, in den am schlimmsten wirtschaftlich stark betroffenen Gebieten wie in Ost-Deutschland (wo es die wenigsten Einwanderer gibt) verwandelt sich manchmal in eine Art von Lynch-Atmosphäre, mit der AFD alle anderen Parteien angeprangert – vor allem aber Angela Merkel. Mit rund 15% bei den nationalen Umfragen (27% in Ostsachsen) droht die AfD die zweitstärkste Partei der Sozialdemokraten (jetzt etwa 18%) zu schlagen.

In Bayern finden am 14. Oktober Landtagswahlen statt. Mit einer kurzen Unterbrechung vor Jahrzehnten hat die CSU dort immer die Landesregierung angeführt. Obwohl es die stärkste Partei bleibt, wird das zu erwartende knappe Ergebnis von etwa 40%, in dem keine sichtbaren Koalitionspartner in Sicht sind, die Position von Seehofer und den eifrigen Rivalen in seiner Partei gefährden. Ihre Situation ist verzweifelt – und das erklärt, warum die CSU mit Merkel gebrochen hat, um so weit nach rechts zu kommen, dass sie, wie sie hofft, viele Wähler zurückgewinnen kann, die die CSU verlassen haben und zur AfD gewechselt sind.

Seine Grundstellung lautet: Grenzen schließen, fast keine Einwanderer oder Flüchtlinge mehr hineinlassen und so viele wie möglich von den bereits erlaubten rausschmeissen. „Transitzentren“ sollten an Grenzübergangsstellen eingerichtet werden, an denen alle Einwanderer bis zum Entscheid über ihren Status festgehalten werden. Der Status wurde festgelegt, und wenn möglich, könnten sie in das europäische Land zurückgeschickt werden, in dem sie erstmals registriert wurden, oft in Griechenland oder in der Türkei. Diese Linie, so hoffte die CSU, sollte den AfD-Rassisten den Garaus machen, auch wenn nach Pearl Harbor gemeine Vergleiche mit den japanischen Internierungslagern in den USA gemacht wurden – oder sogar noch schlimmere Vergleiche.

Obwohl sich Merkel und ihre CDU immer mehr in dieselbe Richtung lehnten, auch aus Angst vor einer wachsenden AfD, konnte sie einem solchen Plan nicht folgen um ihr Gesicht zu wahren. Doch Seehofer, Innenministerin in ihrem Kabinett, entscheidet über die Bundespolizei und droht allein an der Südgrenze vorzugehen, und schloss sich damit trotzig dem von äussert Rechten geführten Österreich an. Als dieser extreme Plan in sich zusammenfiel, drohte er, seinen Posten aufzugeben. Das würde mit ziemlicher Sicherheit zum Zusammenbruch der Koalitionsregierung und wahrscheinlich zu neuen nationalen Wahlen führen. Diese würden beängstigend große Gewinne für die AfD bringen – auf Kosten aller anderen.

Nach diesem klaren, unangenehmen und beispiellosen Ultimum bat Merkel um eine zweiwöchige Chance, umdie anderen EU-Mitglieder dazu zu bringen, etwas zu tun, was einem fairen Anteil an Flüchtlingen entspricht. Aber die einstigen Länder des „Ostblocks“, die nach 1989 die Freiheit und Demokratie so glänzend erreicht hatten – Polen, Tschechen, Slowaken und Ungarn – wollten keine nichtchristlichen farbigen Menschen! Daumen runter – schwer! Österreich und die neue Regierung von Italien fügten laut ihre Nein und Nein hinzu. Es hiess Nein von überall und alle weigerten sich einzuknicken

Für Merkel sah es härter aus als je zuvor. Rechtsextreme in ihrer eigenen Partei, die ihre gelegentlichen fast gemäßigten Positionen nie mochten, aber wegen ihrer Beliebtheit gefügig geblieben waren, begannen sich jetzt drohend am bewölkten Himmel zu kreisen.

Nach einigen ganztägigen Sitzungen wurde das Hühnchenspiel beendet, um beide Seiten zu beschwichtigen – aber näher an Seehofers Position. Es würde in der Tat „Transitzentren“ an den Grenzen geben. Ihre Bewohner, die auf Entscheidungen über ihr Schicksal warteten, konnten sich frei bewegen – innerhalb dieser Lager! Europäische Grenzen gegen „den Süden“ würden verschärft überwacht werden. Aber die ganze Sache hängt immer noch von der Zustimmung der rechten Führer in Österreich und Italien ab, woher die meisten Flüchtlinge kommen – wenn sie die Mittelmeerstürme, die Einmischung der von Europa unterstützten libyschen Küstenschiffe und die Mauern und Stacheldraht überleben Drahtzäune markieren jetzt die vielen Balkangrenzen, die nach der blutigen Auflösung Jugoslawiens entstanden sind.

Und die Sozialdemokraten müssen auch noch zustimmen. Sie werden es tun, ich bin mir sicher, trotz früherer Zusagen und der Wut vieler Mitglieder. Ihr „Nein“ – oder die Wahlen, die folgen könnten – würde die Partei noch weiter entmutigen. Um sie zu beruhigen, ist eine Internierungsfrist von 48 Stunden wahrscheinlich.

Sprecher der Partei DIE LINKE sagen, das Spiel sei weniger ein Hühnchen-Spiel sondern eher eine Scharade oder irgendeine andere Art von Schauspielerei, wobei der endgültige Kompromiss schlechter als die ursprünglichen Positionen sei. Ironischerweise sind diese großen Flüchtlingswellen der vergangenen Jahre auf ein Minimum reduziert worden; Es gibt kein wirkliches Problem mehr mit unüberschaubaren Zuwandererzahlen. Aber der ganze Streit lenkt von brennenden sozialen Problemen und damit verbundenen, aber weit schlimmeren Bedrohungen ab, wie dem Anwachsen der AfD und ihrem greifbaren Handschlag mit den rechtsextremen Regierungen in ganz Europa. Die Situation erinnert zunehmend an 1930 oder 1931 in Deutschland und Europa.

Die Europäische Union, die nie eine treibende Kraft für den grundlegenden Fortschritt ist, sondern das Lieblings-Lego-Spiel für Merkel & Co., um die deutsche Macht aufzubauen, fällt sichtbar auseinander. Und das jüngste Hühnchen-Spiel lenkte – in gewisser Weise auch beunruhigend an vergangene Tragödien erinnernd – vom unaufhörlichen Anwachsen der deutschen Streitkräfte und deren Einsatz mit jährlichen Manövern, mit den USA und anderen NATO-Mitgliedern entlang der russischen Grenze. Es besteht die ständige Gefahr eines zündenden Funkens, geplant oder ungeplant, mit unvorstellbaren Folgen!

Die Rolle von Donald Trump ist wie der Mann selbst widersprüchlich und unberechenbar. Auf der einen Seite fordert er, dass die NATO immer mehr Milliarden für die Aufrüstung ausgibt, genau das, was die Verteidigungsministerin von der Leyen will – 43 Milliarden Euro im nächsten Jahr, eine Steigerung von 4 Milliarden. Und sie wird sie bekommen – von CDU, CSU und SPD !! Aber Trump bereitet sich auch darauf vor, Wladimir Putin in Helsinki zu treffen, und bietet eine gewisse Hoffnung, dass die gefährlichsten Krisenherde von Estland und der Ukraine bis Syrien entschärft werden könnten.

Friedensaktivisten in Deutschland und anderswo versuchen, diese Gefahren zu verringern. 6000 Menschen demonstrierten vor dem letzten Kongress der AfD in Augsburg. Und 4-5000 reisten zum abgelegenen US-Stützpunkt in Ramstein, von dem aus US-Killerdrohnen über eine elektronische Relaisstation von sicheren Orten in den USA aus gesteuert werden. Die Menschen protestierten für eine Woche, genossen sogar ihr eigenes kleines Freundschaftsspiel zwischen Immigranten aus dem Jemen und einer linken Musikkapelle, sie hörten in einer örtlichen Kirche Sprechern der Friedensbewegung zu, bildeten eine kilometerlange Menschenkette und blockierten trotzig für volle 45 Minuten die Hauptstraße zur Militärbasis. Sie sind ein energischer und mutiger Haufen, viel zu wenig in der Zahl genauso wie in den USA, aber ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um die Millionen zu erreichen, für die die bittere Niederlage ihrer Fußballmannschaft in Russland viel mehr Emotionen hervorrief als die anhaltende Masse Ermordung von Männern, Frauen und Kindern im jemenitischen Hafen von Hodeida. Oder die Gefahr einer weit größeren Feuersbrunst.

