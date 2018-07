Während die EU-Skepsis immer mehr Mitgliedsländer ergreift, galt Frankreich neben Deutschland noch als sichere Bank bezüglich eines einmütigen Bekenntnisses zu „mehr Europa“. Die aktuelle große Themenumfrage von „Le Monde“ offenbart jedoch einen Wandel.

weiter hier

https://deutsch.rt.com/meinung/72772-le-monde-auch-in-frankreich/ 12.07.2018

