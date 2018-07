Irans Präsident Ruhani plant Treffen mit Putin und Erdogan in Teheran zum Syrienkonflikt – Putin trifft Netanjahu in Moskau

Für ein Gipfeltreffen zum Syrienkonflikt will Irans Präsident Ruhani Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Teheran empfangen. Das gab der außenpolitische Berater des obersten iranischen Führers, Ali Akbar Welajati, nach einem Gespräch mit Putin am Donnerstag im Kreml bekannt. Auch der türkische Präsident Erdogan soll an dem Treffen teilnehmen. Putin wolle auf der Basis der Friedensverhandlungen von Astana an der politischen Zusammenarbeit mit den drei Ländern im Syrienkonflikt festhalten.

Die iranische Führung Irans, Rohani und Ayatollah Khamenei haben sich mit einer Nachricht an den russischen Präsidenten Putin gewandt. Darin geht es vor allem um die Beziehungen zwischen Russland und dem Iran, wie der Kremlsprecher Peskow in einer Pressekonferenz erklärte.

„Im Mittelpunkt dieser Botschaften stehen die bilateralen Beziehungen. Sie wissen, dass diese Beziehungen in Bezug auf ihre Komponenten sehr umfangreich sind – es gibt politische russisch-iranische Beziehungen, Handels-und Wirtschaftsbeziehungen sowie Beziehungen in anderen Bereichen“, so Kremlsprecher Dmitri Peskow in einer Pressekonferenz.

Am 11. Juli war Russlands Präsident Putin, mit dem israelischen Premierminister, Netanjahu, in Moskau zusammengekommen.

