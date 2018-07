Der Rote Platz #21: Macht und Intrige auf dem Rücken von Flüchtlingen – KZ’s statt Willkommenskultur (Weltnetz TV)

In „kontrollierten Zentren“ sollen EU-Länder demnächst entscheiden, welche Flüchtlinge bleiben dürfen und wer zurückgeschickt wird. Und zwar schnell. Was hat sich Kanzlerin Merkel bloß dabei gedacht, als sie dazu im Europäischen Rat „Ja“ gesagt oder sie gar befördert hat? Die „Kontroll-Zentren“ sollen geschlossene Anstalten sein. Das Kürzel dafür liegt nah. Während Seehofer und Merkel dem ganzen Land das Theater vom schlechten Polizisten und der guten Polizistin vorspielten, zerstören sie miteinander, unter Zustimmung der SPD und gemeinsam mit der EU das Asylrecht, die Genfer Flüchtlingskonvention, die UNO-Kinderkonvention und das Internationale Seerecht. Das ist ihr Bauplan für die Festung Europa. Weil er im Mittelmeer Menschen vor dem Ertrinken gerettet hat, steht Claus-Peter Reisch, Kapitän der Lifeline, in Malta vor Gericht. Ganz falsch, meint Wolfgang Gehrcke. Er fordert den Bundespräsidenten auf, ein Zeichen zu setzen und Reisch mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge