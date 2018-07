Putin schickt Drohnen los??? (so Alexander Bommes)

Russland ist ein Land, „das wirklich sehr viele Verbrechen begangen hat“? ( Thomas Hitzlsperger) und das waren noch nicht einmal die tiefsten Abgründe, die die ARD in Sachen Russlandhetze dem Publikum nach dem Halbfinale zu bieten hatte.

