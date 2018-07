Gabriele Senft: Über Rassismus, Vorurteile und den französichen Film „wenn alle Menschen der Welt…“

Vielleicht kennen noch einige von euch den französichen Film „wenn alle Menschen der Welt…“ in der DDR ab 1956 gezeigt und mitten im damaligen „kalten Krieg“

Auf dem französischen Fischdampfer „Lutèce“, der gerade vor Norwegen unterwegs ist, bricht plötzlich eine rätselhafte Krankheit aus. Einige Besatzungsmitglieder verdächtigen den Algerier Mohammed, eine Krankheit an Bord eingeschleppt zu haben. Der hatte nicht von einem verdorbenen Schweineschinken gegessen, der bei den anderen eine lebensgefährliche Fleischvergiftung hervor gebracht hatte. Kapitän Le Guellec kann die Gemüter etwas beruhigen und sendet unermüdlich Notrufe aus, die aber niemand empfängt. Seine letzte Hoffnung ist der Amateur-Kurzwellensender. Inzwischen sind bereits fünf Besatzungsmitglieder erkrankt.

Es geht um Rassismus, Vorurteile und um eine weltweite Rettungsaktion, mit Einbeziehung von Funkern aus kapitalistischen und sozialistischen Staaten, von Studenten, Medizinern und Wissenschaftlern, und es gelang, alle Seeleute zu retten und dabei rassistische Vorurteile zu überwinden.

An diesen Film dachte ich jetzt bei der Rettung von Jungen aus einer thailändischen Höhle.

Wie viele machte ich mir Gedanken darüber, dass weltweit Menschen Anteil nehmen an der komplizierten Rettung dieser Jungen, woran sich Experten aus mehreren Ländern beteiligten, während diejenigen, die im Mittelmeer verzweifelte schutzsuchende Menschen zu retten versuchten, behindert und kriminalisiert werden und es den Anschein hat, als gäbe es eine Mehrheit von verrohten Menschen, die das gutheißen.

Ich freu mich, dass alle 12 eingeschlossen gewesenen thailändischen Jungen zu ihren Familien zurückkehren können. Das schmälert keineswegs meine Wut darüber, was uns noch nicht gelingt, das Sterben von Schutzsuchenden im Mittelmeer zu stoppen. Aber es sind viele, die etwas dafür tun.

Die Rettungs- Aktion in Thailand kann auch ermutigen und sie zeigt, was möglich ist, wenn alle Menschen der Welt…

Gabriele Senft bei Facebook: http://bit.do/epm8c

und Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Senft

„Si tous les gars du monde“ de Christian Jacques 1955

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge