Unity4J in Support of Julian Assange – July 7th-9th vigil featuring a record 35 interviews

Our July 7th-9th vigil featured a record 35 interviews (up from 26 the month before) and we are anticipating 50+ at next month’s vigil, which will proceed Friday 3rd – Sunday 5th August.

Our team has held a post-event debrief and have assessed the following:

* The addition of the #Unity4J theme song was fantastic, allowed hosts to have a short breather and added to the professionalism. Please support the artists by sharing the link to the song on your platforms: ‚Kill the Messenger‘ by @jamesgetsit & @v4v4pid Listen here: https://soundcloud.com/jamesgetsit/kill-the-messenger Lyrics available here: https://twitter.com/JamesGetsIt/status/1015381745888264194

Here is a viewing guide for the streams on my You Tube channel:

PART ONE: https://www.youtube.com/watch?v=PHdOmRVwnAM INTERVIEW #1 6:12 – 50:25

Ross Cameron (Host: Suzie Dawson) INTERVIEW #2 1:03:05 – 1:51:00

Graham Elwood (Host: Cassandra Fairbanks) INTERVIEW #3 1:53:50 – 2:58:37

Kim Dotcom (Host: Cassandra Fairbanks) INTERVIEW #4 3:19:46 – 3:49:44

Mark Crispin Miller (Host: Cassandra Fairbanks) INTERVIEW #5 3:57:35 – 4:55:26

Daniel Ellsberg (Host: Suzie Dawson) INTERVIEW #6 5:00:55 – 5:52:09

Tim Black (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #7 5:56:08 – 6:49:24

Mark Sleboda (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #8 7:05:30 – 7:52:20

Peter Van Buren (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #9 7:56:15 – 8:49:30

Niko House (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #10 8:55:46 – 9:54:00

Scott Horton (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #11 9:58:00 – 10:53:25

David Swanson (Host: Suzie Dawson) PART TWO: https://www.youtube.com/watch?v=NQkYoyP6fwE INTERVIEW #12 4:06 – 56:10

Ray McGovern (Host: Suzie Dawson) INTERVIEW #13 1:06:35 – 1:59:25

Dmitry Babich (Host: Suzie Dawson) INTERVIEW #14 2:06:26 – 2:54:15

Lee Stranahan (Host: Suzie Dawson) INTERVIEW #15 3:01:26 – 3:57:14

H.A. Goodman (Host: Suzie Dawson) INTERVIEW #16 3:57:23 – 4:50:32

Caitlin Johnstone (Host: Suzie Dawson) PART THREE: https://www.youtube.com/watch?v=EHvNmrcowHU INTERVIEW #17 40:55 – 1:30:35

Felicity Ruby (Host: Tim Foley) INTERVIEW #18 1:34:04 – 2:32:46

Dame Cathy Vogan (Host: Tim Foley) INTERVIEW #19 2:36:45 – 3:41:45

Slavoj Zizek (Host: Tim Foley) INTERVIEW #20 3:44:45 – 4:20:56

Craig Murray (Host: Tim Foley) INTERVIEW #21 4:38:44 – 5:34:32

Simon Floth (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #22 5:37:30 – 6:26:30

Bill Binney (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #23 6:35:22 – 7:30:20

Ciaron O’Reilly (Host: Elizabeth Lea Vos) PART FOUR: https://www.youtube.com/watch?v=GWtGnaRHBa0 INTERVIEW #24 17:30 – 1:11:33

Ron Placone (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #25 1:16:08 – 2:08:45

Kevin Zeese (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #26 2:13:30 – 3:09:50

Cynthia McKinney (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #27 3:14:46 – 4:09:35

George Galloway (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #28 4:23:05 – 5:11:33

Jamarl Thomas (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #29 5:17:15 – 5:47:07

Cassandra Fairbanks (Host: Elizabeth Lea Vos) INTERVIEW #30 5:55:38 – 6:18:13

Alistair Thompson (Host: Suzie Dawson) INTERVIEW #31 6:40:04 – 7:11:53

Cian Westmoreland (Host: Suzie Dawson) INTERVIEW #32: 7:20:55 – 8:17:05

Chris Hedges (Host: Suzie Dawson) INTERVIEW #33 8:26:44 – 9:12:47

Mehdi Taileb (Host: Suzie Dawson) INTERVIEW #34 9:20:00 – 10:22:54

Vivian Kubrick (Host: Suzie Dawson) INTERVIEW #35 10:22:55 – 11:13:23

Father Dave (Host: Suzie Dawson)

