Historischer Frieden am Horn von Afrika – Versöhnung zwischen Äthiopien und Eritrea

Äthiopiens Regierungschef hatte nach seinem Amtsantritt Anfang April Reformen für sein von Unruhen erschüttertes Land und zugleich einen neuen Dialog mit Eritrea angekündigt. Anfang Juni erklärte die Regierungspartei, sie wolle ein Waffenstillstandsabkommen aus dem Jahr 2000 zwischen den beiden Staaten bedingungslos akzeptieren und umsetzen. Ende Juni trafen sich dann Delegationen beider Länder. „Dies ist die Zeit für Versöhnung“, hatte Abiy Ahmed erklärt.

9.07.2018

