Hans Modrow. Als Favorit Gorbatschows von Stasi und BND überwacht (Sputniknews)

Ihm konnte keine Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit nachgewiesen werden, die über die Verpflichtungen seiner Stellung in der DDR hinausging. Jedoch wurde bei der Untersuchung im Bundestag versucht, ihn auch mittels seiner Stasiakte, die ihn eigentlich zum Opfer macht, zu kompromittieren. Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen war damals der spätere Bundespräsident Joachim Gauck. Modrow meint: „Aus der Stasiakte hatte Gauck geglaubt, er gibt das Richtige, was Modrow kippt.“ Die Verdachtsmomente reichten allerdings nicht aus. Modrow durfte weiter als Abgeordneter im Bundestag bleiben.

Modrow ist der Auffassung, dass auch die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit durch die BRD-Behörden noch einmal aufgearbeitet werden müsste, denn: „Diese Art der Aufarbeitung, die ich erlebt habe – von meiner Überprüfung im Deutschen Bundestag bis zu meiner Klage in Leipzig – setzt eindeutig Zweifel daran, wie Recht in dieser Bundesrepublik gesprochen wird.“

Es soll eigentlich nur übrig bleiben: Die DDR hatte einen Geheimdienst, der böse Arbeit gegen den Westen gemacht hat. Und das akzeptiere ich überhaupt nicht“, sagt Modrow im Sputnik-Interview.

Für ihn geht es um Gerechtigkeit – nicht nur für sich persönlich, sondern auch geschichtlich. Es geht ihm nicht darum, die DDR reinzuwaschen, wie er betont. Es sollte jedoch zugegeben werden, dass auch die BRD in der DDR und darüber hinaus spioniert und interveniert hat.

https://de.sputniknews.com/politik/20180706321445585-modrow-bnd-akten-bespitzeln/

