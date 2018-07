Die Bundes-Putschisten – Die deutsche Regierung forciert den Umsturz im Iran. (Rubikon)

von Jens Bernert, 7.9.2018

Am Wochenende um den 1. Juli 2018 fand in der französischen Hauptstadt Paris eine Großveranstaltung zum Sturz der iranischen Regierung statt.

An der mit den Twitter-Hashtags #FreeIran2018 und #IranRegimeChange beworbenen Veranstaltung nahmen auch der Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt (CDU) sowie Eduard Lintner (CSU) als Vertreter Deutschlands teil. Sie sicherten der versammelten „iranischen Opposition“ — der Oppositionsgruppe/Terrorgruppe MEK — die Unterstützung der deutschen Regierung bei ihrem Kampf zu (…)

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/die-bundes-putschisten

