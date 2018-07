Bundeswehr an Völkerrechtsbruch beteiligt – Experte fordert Rückzug aus Jordanien (Sputniknews)

10.07.2018 Tilo Gräser

Ein Gutachten aus dem Bundestag stellt klar: Der US-geführte Militäreinsatz in Syrien ist völkerrechtswidrig. Zugleich wird der russische Militäreinsatz als völkerrechtskonform eingeschätzt. Linken-Abgeordneter Neu fordert die Bundesregierung auf, das Völkerrecht zu achten. Der Bundestag kann die Bundeswehr zurückrufen, so der Völkerrechtler Paech.

Hier weiterlesen https://de.sputniknews.com/politik/20180710321494354-bundestag-syrien-truppenpraesenz-rechtslage/

