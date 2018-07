Tausende Syrer kehren nach Hause zurück – Syrische Armee hat wieder die Kontrolle über den Grenzübergang Nassib zu Jordanien.

Damaskus. Nach Inkrafttreten eines Waffenstillstandes zwischen Aufständischen und der syrischen Armee sind mindestens 20.000 Menschen in ihre Häuser im Süden des Landes zurückgekehrt. Zuvor waren nach UN-Angaben rund 320.000 Menschen vor den Kämpfen geflohen. Die syrische Armee hatte am späten Freitag nachmittag wieder die Kontrolle über den Grenzübergang Nassib zu Jordanien übernommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete. Der war drei Jahre lang von Kampfgruppen kontrolliert worden. (dpa/jW)

