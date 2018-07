Trumps Treffen mit Putin schürt Ängste in transatlantischen Kreisen (heise.de)

Juli 2018 Florian Rötzer

Die konservative Heritage Foundation entlarvt mit einer Erinnerung, an was Trump zu denken hat, das krude Weltbild hinter der Eskalation des Konflikts mit Russland

In den USA werden die transatlantischen Kreise schon im Vorlauf des Treffens von Donald Trump mit Wladimir Putin in Helsinki nervös. Offenbar wird befürchtet, dass der seit vielen Jahren gepflegte und vor allem seit 2014 eskalierte Konflikt mit Russland von Trump nicht weitergeführt wird. Schließlich hat Trump seinen Respekt vor Putin schon lange bekundet und lagen seine Absichten offen, vielleicht schon allein in Abkehr zu Barack Obamas Politik in seiner zweiten Amtshälfte, mit Russland bessere Beziehungen zu pflegen.

weiter hier:

https://www.heise.de/tp/features/Trumps-Treffen-mit-Putin-schuert-Aengste-in-transatlantischen-Kreisen-4104436.html

