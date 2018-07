Historisches Handelsabkommen zwischen Japan und der EU

Am 11. Juli soll ein neues Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan in Brüssel unterzeichnet werden. Im Herbst findet in Brüssel hierzu eine Abstimmung statt. Bei Umsetzung würden 99 Prozent des Zölle und Handelshemmnisse auf EU-Exporte wegfallen.

Das neue Handelsabkommen „EPA“ (Economic Partnership Agreement mit Japan) wird nach aller Voraussicht ab Anfang 2019 gültig sein. Es ist das größte Handelsabkommen der EU seit 2013 und wird Zölle abbauen sowie Zollverfahren vereinfachen. Am 6. Juli 2017 erzielten die EU und Japan eine Einigung über die Kerninhalte des neuen Freihandelsabkommens. Wenn das Handelsabkommen umgesetzt wird, werden 99 Prozent der Zölle von EU-Exporten nach Japan abgeschafft, zahlenmäßig im Umfang von einer Milliarde Euro. Ein Novum des Abkommens ist die Verpflichtung zum Pariser Klimaschutzabkommen. weiterlesen: https://deutsch.rt.com/international/72630-vorbei-an-usa-historisches-handelsabkommen-zwischen-der-eu-japan/

