Fußball: NATO, Ukraine, Russland und die deutschen „Qualitätsmedien“

Nazi-Gruß nach WM-Sieg gegen Russland? Kroatischer Torschütze widmet Sieg der Ukraine

Domagoj Vida, der kroatische Spieler, der im Viertelfinale seiner Mannschaft gegen Russland zwei Tore erzielte, hat mit seinem ehemaligen Teamkollegen Ognjen Vukojevic ein Video aufgenommen, in dem er den kroatischen WM-Sieg der Ukraine widmet.

Hier weiter. https://deutsch.rt.com/gesellschaft/72628-nazi-slogan-nach-wm-sieg-kroatien-russland-fussball/

„Moskau soll in Trümmern liegen“: Wie Kiew Kinder zu blutrünstigen Nazis erzieht

Nach den Maidan-Protesten im Donezbecken wurden ukrainische Radikale nicht nur salonfähig, sondern gar zu nationale Helden gemacht. Mit dem Anstieg der patriotischen Stimmungen gelangten sie in die Machtorgane und erhielten Unterstützung auf höchster Ebene.

Jetzt ist die Zeit gekommen, um sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Mit der Zustimmung des Staates beziehungsweise unter seiner Teilnahme befassten sich radikale Nationalisten mit der Erziehung der Jugend. Es entstanden militärpatriotische Sommerlager, wo zehnjährigen Kindern der Kampf mit dem Messer und Schießen beigebracht wird. Junge Ukrainer werden in der Atmosphäre des Hasses gegen Russland erzogen und darauf vorbereitet, die „Moskals“ (Russen) zu töten. Nicht erstaunlich ist, dass einige damit beginnen, die erworbenen Fertigkeiten in die Tat umzusetzen. Das Portal „Lenta.ru“ hat die Besonderheiten der ukrainischen Jugend-Politik analysiert.

Hier weiter: https://de.sputniknews.com/zeitungen/20180705321432481-nazis-unterstuetzung-vorbereitung-jugend/

https://de.sputniknews.com/politik/20180708321463659-nato-wm-allianz-russland/ 08.07.2018

Nato: Verbliebene vier WM-Teilnehmer präsentieren die Allianz

Die Organisation des Nordatlantikpakts (NATO) hat voller Stolz die Tatsache hervorgehoben, dass alle jetzt in der Fußball WM 2018 verbliebenen Mannschaften Mitgliedsländer der Allianz vertreten.

„Die verbliebenen Mannschaften der Weltmeisterschaft 2018 gehören zu Ländern der Nato. Viel Glück allen Mannschaften!“ – heißt es in der Twitter-Mitteilung der Nato.

The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRMpic.twitter.com/8pL3YwngUI

— NATO (@NATO) 7 июля 2018 г.

Am Samstagabend waren Kroatien und Russland im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2018 aufeinander getroffen und haben alles gegeben. Das Spiel ging in die Verlängerung und das Elfmeterschießen. Am Ende konnte sich Kroatien mit etwas Glück durchsetzen und ist somit ins Halbfinale eingezogen.

Zuvor hatten sich England, Belgien und Frankreich im Viertelfinale gegen ihre Kontrahenten durchsetzen können und den Einstieg ins Halbfinale geschafft. Alle vier nun im Halbfinale stehende Fußballteams sind somit Vertreter von Mitgliedsländern der Allianz.

Deutschland hat etwas zu verbergen! Journalist rechnet mit deutscher Ukraine-Politik ab (Video)

Von allen deutschen Journalisten berichtet Ulrich Heyden am längsten aus Russland. Von Anfang an versuchte er dabei wider Redaktionsvorgaben eigene Akzente zu setzen. Im unseren Studio erklärte er, wo die deutsche Russland-Berichterstattung versagt hat.

Der freie Journalist Ulrich Heyden kann mittlerweile auf Jahrzehnte der Berichterstattung aus Russland zurückblicken. Von Moskau aus ist auch sein Blick auf die Vorgänge in Deutschland geschärft. Vieles sieht er kritisch, insbesondere den Umgang deutscher Journalisten mit Russland.

Seinen Aufenthalt in Berlin wegen der Teilnahme an einer Ukraine-Konferenz der Linksfraktion im Deutschen Bundestag nutzte der RT Deutsch-Redakteur Wladislaw Sankin für ein ausführliches Gespräch mit seinem Kollegen über deutsche Medien und die deutsch-russischen Beziehungen.

Zum Video: https://deutsch.rt.com/europa/72273-deutschland-hat-etwas-zu-verbergen-deutsche-medien-ukraine-politik/

