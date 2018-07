Dem europäischen Menschenrechtler u. Bürgermeister von Palermo Prof. Dr. Leoluca Orlando wurde in Berlin der „Friedrich II von Hohenstaufen-Preis“ der Deutsch-Arabischen Gesellschaft verliehen. – Reden von Ex-Aussenminister Sigmar Gabriel, Dr. Michael Lüders und dem Preisträger Leoluca Orlando

An Montag der vergangenen Woche wurde Leoluca Orlando, der in Heidelberg studiert hat und der Deutsch in Berlin von Deutsch-Arabischen Gesellschaft der Friedrich II. von Hohenstaufen-Preis für gelebte Freundschaft der Völker und Integration der Nationen verliehen. Die Laudatio hielt der ehemalige Bundesaussenminister Sigmar Gabriel.

