Guardian-Journalist Glenn Greenwald wendet sich in Moskau gegen Russland-Bashing des Westens

Glenn Greenwald im RT-Interview während seines Moskau-Besuchs über den neusten Novichok-Fall und antirussische Medienberichte.

Ich denke, eines der wichtigsten Prinzipien in einem politischen System ist, dass Menschen solange nicht als schuldig betrachtet werden sollten – Regierungen sollten solange nicht als schuldig betrachtet werden – es sei denn, es werden Beweise für ihre Schuld vorgelegt. Ich glaube nicht einmal, dass das eine Kontroverse ist und ich weiß gar nicht, seit wann dies zu einer Kontroverse wurde. Ich dachte, das wäre die Lehre des Irakkrieges.

Und trotzdem, als Jeremy Corbyn erklärte: Bevor wir die russische Regierung für diese Vergiftung verantwortlich machen, sollten wir Beweise dafür sehen, dass sie tatsächlich verantwortlich sind, wurde er von den britischen Medien so behandelt, als ob er etwas Böses gesagt hätte. Der Grundsatz, an den ich vermutlich vor allem anderen glaube, ist, dass keine Schuld angenommen werden sollte, ohne dass diese Schuld auch bewiesen wird.

https://www.rt.com/usa/432042-greenwald-rt-interview-moscow/

