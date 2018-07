China unterstützt Venezuelas Ölindustrie

Beijing. China greift Venezuelas Ölindustrie mit einem milliardenschweren Kredit unter die Arme. Die chinesische Entwicklungsbank gewähre dem staatlichen Ölkonzern PDVSA ein Darlehen über fünf Milliarden US-Dollar (4,3 Milliarden Euro), teilte der venezolanische Wirtschaftsminister Simón Zerpa am Dienstag mit. Mit dem Geld soll die Erdölförderung im Orinoco-Gürtel angeschoben werden. Die Ausbeute in Venezuela war zuletzt von 3,5 Millionen auf etwa 1,5 Millionen Barrel pro Tag gesunken. (dpa/jW) https://www.jungewelt.de/artikel/335390.china-unterst%C3%BCtzt-venezuelas-%C3%B6lindustrie.html

