Friedrich II – von Hohenstaufen – Preis für gelebte Freundschaft der Völker und Integration der Nationen an Prof. Dr. Leoluca Orlando, Bürgermeister von Palermo

Der Oberbürgermeister der sizilianischen Hauptstadt Palermo, Herr Prof. Dr. Leoluca Orlando, wird vom Präsidium der Deutsch-Arabischen Gesellschaft mit dem Friedrich II. von Hohenstaufen-Preis für gelebte Freundschaft der Völker und Integration der Nationen ausgezeichnet. Der Festakt fand statt am Montag, dem 2. Juli 2018 in der Französischen Friedrichstadtkirche am Berliner Gendarmenmarkt. Die Laudatio zu Prof. Orlando wurde gehalten von Bundesminister des Auswärtigen a.D., Sigmar Gabriel MdB. Von DAG-Präsident Michael Lüders wurde die Ehrenurkunde überreicht. Sie erinnert an den großen deutschen Kaiser Friedrich II von Hohenstaufen, der in Italien als Federico Secondo verehrt wird.

https://www.d-a-g.de/index.php?id=41&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1279&cHash=7990f7ce0428cca490136127ea575155

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge