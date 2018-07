Zusammenfassung der Rede des stellvertr. Außenminister Russlands, Gruschko, bei der OSZE-Konferenze in Wien am 26. Juni 2018

Herr Gruschko hob hervor, dass die Welt nach dem Ende des Kalten Kriegs „sehr turbulent“ geworden sei, dass sie in den letzten Jahren „wirtschaftlich und politisch multipolar“ geworden sei und eine zunehmende „gefährliche Ungewissheit in den zwischenstaatlichen Beziehungen“ zu verzeichnen sei.

Er erinnerte, dass Russland vor 10 Jahren einen europäischen Sicherheitsvertrag vorschlug, dass dieser Vorschlag jedoch ignoriert wurde.

Zugleich mahnte er an, dass die militärischen Kontakte zwischen Russland und der NATO „vollkommen eingefroren“ sind und dass „andere Kanäle politischer und öffentlicher Kommunikation abgebrochen sind“.

Auch kritisierte er die „präzedenzlose Propagandakampagne hinsichtlich des Narrativs über Russland, welcher dem öffentlichen Bewusstsein aufgezwungenen wurde“. Als Beispiel nannte er den Mythos zu einer angeblichen russischen „militärischen Bedrohung“.

Wenn diese „gefährliche Tendenz nicht gestoppt“ werde, könne eine „Konfrontation irreversibel werden“.

(danke an Tobias B.)

Schließlich sprach er kurz die aktuellen Konflikte bezüglich der Ukraine und Kosovo sowie der international nicht anerkannten Republik Transnistrien (zwischen Moldawien und Ukraine gelegenes De-facto-Regime, nur von Russland als Staat anerkannt, jedoch von Moldawien als Teil seines Staatsgebiets beansprucht) an.

