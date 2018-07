Vor Hunderttausenden Anhängern rief López Obrador noch in der Nacht zum Montag auf dem »Zócalo« im Zentrum von Mexiko-Stadt zur nationalen Versöhnung auf. Gleichzeitig erneuerte er sein Versprechen, die arme Bevölkerungsmehrheit in den Mittelpunkt seiner Politik zu stellen.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/335237.sieg-f%C3%BCr-mexiko.html

