Wie vor einem Jahr in Venezuela werden die gegenwärtigen gewalttätigen Proteste in Nicaragua in unseren Medien als Volksaufstände bejubelt.Aufklärende Berichte dazu findet man im Internet bei alternativen Medien :

Terrorattacken der rechten Opposition in Nicaragua finden Zuspruch des Klerus:

http://zas-correos.blogspot.com/2018/06/nicaragua-mail-aus-la-trinidad.html

Proteste gegen den nicaraguanischen Präsidenten Daniel Ortega von Washington aus sorgfältig inszeniert:

https://linkezeitung.de/2018/06/21/us-regierung-ruehmt-sich-in-nicaragua-den-boden-fuer-den-aufstand-zu-bereiten/

Es gab und gibt grosse Protestbewegungen gegen Ortega, die schnell instrumentalisiert, aufgeheizt und von organisierten Kräften des regime change überlagert wurden:

http://zas-correos.blogspot.com/2018/06/nicaragua-ein-brief-aus-san-marcos-und.html

Zur Bedeutung der im April plötzlich aufgetretenen Protestwelle gegen die gewählte Regierung in Nicaragua:

https://revoltmag.org/articles/neoliberaler-aufstand-nicaragua/

