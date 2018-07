Ramstein: Protest gegen US-Militärbasis

Ramstein-Miesenbach. Am Sonnabend protestieren rund 2.500 Menschen gegen die US-Militärbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein. Die Demonstration stellte den Höhepunkt der Kampagne »Stopp Air Base Ramstein – keinen Drohnenkrieg!« dar, die am 23. Juni begonnen hatte. Nach Angaben der Veranstalter vom Sonntag blockierten etwa 300 Menschen das Haupttor des Stützpunkts für eine knappe Stunde. Das Friedenscamp in Steinwenden soll im Kampagnenzeitraum mehr als 600 Besucher gezählt haben. Der Protest richtete sich sowohl gegen die Anschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen durch die Bundesregierung als auch gegen den seitens der USA auch von Ramstein aus geführten Drohnenkrieg. (jW)

