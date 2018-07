Iwan Danilow, 02.07.2018

Wäre über die Reaktion der westlichen Expertengemeinschaft auf das kommende Treffen zwischen Putin und Trump ein Hollywood-Film gedreht worden, wäre er „Fear and Loathing in Helsinki“ genannt worden.

Beim Beobachten der offenen Hysterie jener, die selbst die Möglichkeit direkter Gespräche des russischen und amerikanischen Präsidenten beinahe als Ende der Welt betrachten, sollte hervorgehoben werden, dass sie in ihrer eigenen Welt voll von Ängsten und Halluzinationen unbekannter Herkunft leben.

weiterlesen hier https://de.sputniknews.com/kommentare/20180702321392986-putin-trump-gipfel-polen-dagegen/

