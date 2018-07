USA: Trump schließt Anerkennung der Annexion der Krim nicht aus – Legitimation des Kriegsrechts auch als Vorgriff auf kommende Entscheidungen dieser Art von Seiten der USA bzw. ihrer Bündniswilligen oder als Signal für eine Entspannungspolitik?

https://www.zeit.de/news/2018-06/30/usa-trump-schliesst-anerkennung-der-annexion-der-krim-nicht-aus-30002402

USA: Trump schließt Anerkennung der Annexion der Krim nicht aus

30. Juni 2018, 0:24 Uhr Quelle: afp

Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat eine Anerkennung der Annexion der Krim durch Russland nicht ausgeschlossen. Auf die Frage von Reportern, ob er von der Verurteilung der Annexion abrücken wolle, antwortete Trump am Freitag (Ortszeit) an Bord der Air Force One ausweichend: „Das werden wir sehen.“

_________________________

_________________________

Wenn es dazu kommt, dass die USA die Annexion der Krim durch Russland anerkennt, sollte man sich fragen warum gerade jetzt?

Etwa zur Legitimation des Kriegsrechts auch als Vorgriff auf kommende Entscheidungen dieser Art von Seiten der USA bzw. ihrer Bündniswilligen, mit und ohne ein UN-Mandat, mit und ohne einen NATO-Einsatz oder als Signal für eine Entspannungspolitik zwischen den USA und Russland?

Zitat:

https://de.wikipedia.org/wiki/Annexion

Die einzige Möglichkeit zur Legalisierung der einer umstrittenen Annexion folgenden Gebietsherrschaft besteht in einem zustimmenden Referendum der betroffenen Bevölkerung, einer Anerkennung des Gebietserwerbs mit Wirkung ex nunc. (lat. „ab jetzt, von nun an“)

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge