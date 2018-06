Spannung vor Schicksalswahl in Mexiko. Umfragen sagen historischen Sieg der Linken voraus (amerika21)

In der mexikanischen Linken und den sozialen Bewegungen ist Amlo nicht unumstritten. Kritiker werfen ihm einen paternalistisch-populistischen Politikstil vor, welcher an die PRI vor ihrem neoliberalen Wandel erinnere. Das Wahlbündnis mit der homophoben und antifeministischen PES und Amlos Zurückhaltung bezüglich der Belange der LGTBI-Community wurden harsch kritisiert. Ebenso waren durch Mitglieder Morenas verächtliche Äußerungen über die zapatistische indigene Präsidentschaftsbewerberin Marichuy zu vernehmen. Doch angesichts der katastrophalen Lage des Landes scheint auch für Teile der Morena-kritischen Linken das vermeintlich kleinere Übel deutlich besser zu sein, als jedes „Weiter so“

