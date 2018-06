Das bislang neutrale Moldawien nimmt Kurs auf eine engere Bindung an die Nato. Über den eventuellen Beitritt der kleinen Republik zur nordatlantischen Allianz werde ohne Russlands Beteiligung entschieden, sagte jüngst Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Russland soll dabei nicht gefragt werden – wohl aber die Ukraine, Georgien und natürlich die USA.

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/zeitungen/20180629321361893-transnistrien-usa-kriegshetze/

Nesawissimaja Gaseta, 29.06.2018

