Rezensionen in zwei großen Regionalzeitungen über das Buch „Kriegsmacht Deutschland?“ (Akademie Bergstraße)

Folgende Rezensionen in zwei großen Regionalzeitungen über das Buch „Kriegsmacht Deutschland?“ zur Kenntnis:

– Badische Neueste Nachrichten (BNN): „Außenpolitik für den Unterricht“

– Südwestpresse (SWP): „Kriegsmacht durch Druck von außen“

Das überlebens-wichtige Buch „Kriegsmacht Deutschland?“ lesen, reflektieren und diskutieren.

Kluge Köpfe in allen Kreisen der Gesellschaft müssen daran mitwirken, Schlimmes zu verhindern.

Akademie Bergstraße

für Ressourcen-, Demokratie- und Friedensforschung

Email: paulitz@akademie-bergstrasse.de, www.akademie-bergstrasse.de

