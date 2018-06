Abenteuer für den guten Zweck: Eine ZDF-Sendung als Arbeitgeberwerbung für die Bundeswehr (RT Deutsch)

Fotogen, mutig und bewundernswert: die Bundeswehr im selbstlosen Einsatz für Mitmenschlichkeit – na wenn das nicht zum Mitmachen reizt…



Ein Filmteam begleitet einen jungen Leutnant der Bundeswehr vom Training in Bayern über einen Auslandseinsatz in Mali bis zur Heimkehr. Die Fragestellung nach der Motivation für den „Dienst an der Waffe“ ist nur eine Parallele zum offiziellen Employer-Branding der Bundeswehr.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/inland/72241-abenteuer-fuer-guten-zweck-mit-happy-end-mali-bundeswehr-doku-zdf/

