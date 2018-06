Drone Base Protests Key. Given the U.S. plans for Iran, we who protest U.S. drone killing must now add Iran to the list of countries under drone surveillance and likely attack. “NO DRONES OVER IRAN.”

Read the article here:

http://bit.do/eooKp

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge