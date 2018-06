Wer steckt hinter ukrainischen Todesschwadronen?

Dem Militärinstrukteur und ehemaligen stellvertretenden Leiter eines Übungslagers des Regiments „Asow“ Sergej Sanowski wurde vorgeschlagen, die Leitung einer dieser Gruppen zu übernehmen. Nachdem er diesen Vorschlag abgelehnt hatte, wurde er vom SBU entführt und gefoltert und musste aus dem Land fliehen. Ein Korrespondent von RIA Novosti entdeckte Sanowski in Myanmar. Jetzt hat er politisches Asyl in Schweden beantragt.

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/politik/20180627321321045-todesschwadronen-in-der-ukraine/

