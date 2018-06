USA wollen Europa zu Verzicht auf Nord Stream 2 überreden – US-Außenminister Mike Pompeo (sputniknews)

Washington arbeitet laut US-Außenminister Mike Pompeo mit den europäischen Ländern zusammen, um sie zu überzeugen, auf Nord Stream 2 zu verzichten.

„Wir arbeiten aktiv … um die europäischen Länder sowie die europäischen Unternehmen zu überzeugen, dass die Zunahme der Energieabhängigkeit von Russland nicht im Einklang mit unserem Vorgehen zum Entgegenwirken gegen Russland steht“, sagte Pompeo bei einer Anhörung im US-Senat.

weiter hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20180627321339664-pompeo-usa-europa-nord-stream-2-verzicht/

